Tchad : l’ASJT sensibilise les filles du lycée féminin bilingue d'Amriguébé

L'Association pour la sensibilisation et la scolarisation des jeunes Tchadiens (ASJT), a organisé une conférence-débat sous le thème : « un homme tolérant est semblant à une étoile qui guide la caravane dans le désert », le 8 mars 2022 au lycée féminin bilingue d'Amriguébé.



Le paneliste Yacoub Nahar s’est penché sur la différence d'égalité entre homme et femme.



Pour lui, il n'y a pas une très grande différence entre les deux sexes, mais c'est la mentalité qui distingue. Yacoub Nahar a indiqué que pour devenir une personne digne et responsable dans la société, il faut se battre en travaillant. Il conseille aux femmes de se débarrasser des choses inutiles qui les freinent dans la progression.



Le secrétaire général de l'ASJT, Mahamat Togui, estime qu’il faut les outils et bagages adéquats aux femmes pour leur permettre de construire leur avenir. La modératrice, Ange Abakar suggère aux lycéennes de se lancer dans l'entrepreneuriat comme atout et moyen d'indépendance.