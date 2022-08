Tchad : l'ATAAS forme les jeunes en nutrition pour un développement durable

Il a en outre relevé que leur perspective est que tout le monde soit outillé dans le domaine de la malnutrition et de la bonne prise en charge de la malnutrition au Tchad. Il invite les participants à prendre bonne note pour qu’à de fin de cet atelier, ils soient ressourcés, au profit de leur famille, leur communauté et d’autres personnes en cas de besoin. Par ailleurs, Woulvamanga Azladi Guerson a remercié tous les partenaires pour leurs efforts fournis.



Selon le président du comité d’organisation, Kaïra Baké, l’objectif de l’organisation de cette formation est de permettre à tous les participants d’avoir au moins une notion en nutrition. Le récent rapport de la FAO sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle indique que 828 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde.



Les modules qui seront enseignés sont : introduction à la nutrition ; alimentation de la femme enceinte ; alimentation des personnes vulnérables ; pesanteurs socioculturelles et la malnutrition ; prise en charge de la malnutrition infantile ; alimentation du nourrisson et du jeune enfant ; préparation de la bouillie enrichie ; présentation et administration du lait artificiel et prévention de la malnutrition.