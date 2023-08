Tchad : l'ATCD annonce la 2e édition du Salon de l'excellence et de l'orientation des bacheliers

Dans son discours d'ouverture, le président de l'Association Tchadienne pour l'Action et le Développement (ATCD), Bakhit Abdoulaye Chaïbo, a souligné que l'ATCD a pour but d'améliorer le processus de développement du pays dans les domaines éducatif, environnemental, social, économique et culturel.



Selon lui, les activités se font en collaboration avec les différents acteurs nationaux en vue de maximiser les actions citoyennes, d'aider les partenaires au développement du Tchad à réussir leur mission et de permettre au gouvernement de réaliser ses projets pour un Tchad meilleur.



Bakhit Abdoulaye Chaïbo a également souligné que l'objectif de son association s'étend sur des projets de développement tels que l'épanouissement des jeunes et des femmes, la refondation du système éducatif, l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables, la lutte contre les violences basées sur les genres, la médiation et la résolution des conflits intercommunautaires, ainsi que la lutte contre la désertification.



Ensuite, le président de l'ATCD a tenu un point de presse pour annoncer la date de la deuxième édition du SENOBAT qui, selon lui, se tiendra le 06 Août 2023 à l'Hôtel Radisson Blue.



Au cours de ce point de presse, Bakhit Abdoulaye Chaïbo a souligné que le projet SENOBAT est mis en place par des experts dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle. Il a également noté que ce projet innovant a pour objectif d'informer, d'orienter et d'encourager les jeunes bacheliers à choisir des études supérieures dans des domaines prometteurs d'emploi et des métiers afin qu'ils puissent être flexibles sur le marché du travail.