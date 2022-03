TCHAD Tchad : l’ATDDHD appelle à la réconciliation nationale

Alwihda Info | Par Georges Lawane - 9 Mars 2022



Pour l'Association tchadienne pour la défense des droits de l'homme et de développement, le CMT est à la hauteur des attentes du peuple tchadien.

L'Association tchadienne de défense des droits de l'homme et de développement (ATDDHD) a organisé ce 8 mars 2022 au bureau de soutien Djamous de MPS, une conférence de presse relative aux différentes réalisations du Conseil militaire de transition (CMT), depuis la disparation tragique de Idriss Deby Itno,



Le vice-président de l'ATDDHD, Idriss Hassan Guem, a souligné que les progrès significatifs obtenus dans l'amélioration du climat politique et sécuritaire au Tchad les réconfortent. L'initiative du dialogue national inclusif, lancé par le président du Conseil militaire de transition, atteste, dit-il, d'une réelle application du principe de dialogue, et de tels résultats encourageants les incitent, non seulement à les consolider, mais aussi à les amplifier à toutes les oppositions tchadiennes de l'intérieur et de l'extérieur.



Le président du Conseil militaire de transition est déterminé à traduire dans la réalité, leur rêve de faire du Tchad, un pays uni et dans lequel toutes les communautés vivent en paix et en harmonie, a-t-il ajouté.



Selon Idriss Hassan Guem, il y a un optimisme à penser que le CMT apportera plus de changement sur tous les plans car, les changements consentis dernièrement sont importants pour le peuple tchadien: la mise en place d'un gouvernement de transition composé de plusieurs sensibilités politique ; la nomination des membres du CNT composés de plusieurs sensibilités de la société civile ; la mise en place d'un comité chargé d'organiser le dialogue national inclusif ; l'amnistie de certains politico-militaires ; la facilitation de retour des exilés politiques ; la signature du pacte social avec les leaders syndicaux ; l'accord de la liberté de manifestation ; la réforme du statut des armées et des salaires ; l'ouverture de l'intégration à la fonction publique avec une vague de 5 000 jeunes ; l'exonération des droits de douane de certains produits de première nécessité ; la réduction substantielle de 30% de l’internet ; la mise en place d'un numéro vert pour lutter contre les abus ; l'institution de l'année des sports.



Sur le plan éducatif, l'ATDDHD demande au CMT de mettre l'accent sur le système éducatif, à travers les fonctionnements et les équipements des écoles primaires, lycées et universités publiques. Et sur le plan du développement, l'ATDDHD demande au CMT d'octroyer des fonds aux jeunes qui sont porteurs des projets ; et sur le plan politique, de continuer à tendre la main à tous les politico-militaires, conformément aux recommandations de son président.



Pour l'association tchadienne pour la défense des droits de l'homme et de développement, le CMT est à la hauteur des attentes du peuple tchadien. Et a réitéré l’appel aux oppositions politico-militaires, afin de chercher la voix de la paix. Car la reconstruction et la consolidation de la paix, passent par un travail de dialogue et de réconciliation.



Par ailleurs, l’ATDDHD appelle tous les compatriotes de l'extérieur à participer au pré-dialogue, annoncé pour le 13 mars, afin de pouvoir œuvrer ensemble pour rassembler les filles et les fils du pays, pour un Tchad uni, fort et émergent, conformément à la volonté de Mahamat Idriss Deby Itno. Idriss Hassan Guem a relevé que l'art de la réussite est celui du dialogue et de la réconciliation. Et les Tchadiens doivent saisir cette occasion historique et faire preuve de courage, d'enthousiasme et de détermination en prenant part à ce pré-dialogue.





