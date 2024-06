Tchad : l'ATLCDF fait un don de vivres aux démunis

Cette association, dont le crédo est de dénoncer et poursuivre en justice les corrompus et les délinquants financiers, a usé de son côté social pour venir en aide aux personnes nécessiteuses, visibles partout dans les rues de la capitale.



L'opération consistait à cibler les endroits de la ville où l'on peut apercevoir les personnes les plus démunies au bord des routes et leur offrir un panier de vivres composé de riz, de maïs et de sorgho, achetés à l'ONASA à des prix subventionnés.



Selon Me Sidick Sougui Lony, vice-président de l'ATLCDF, ce geste symbolique, aussi modeste soit-il, a pour but de permettre à ces personnes en détresse de pouvoir bénéficier d'un petit déjeuner, un luxe qui n'est pas à la portée de tous de nos jours. Il a également profité de cette occasion pour rappeler que cette action n'est ni la première ni la dernière, car l'ATLCDF sera toujours aux côtés des démunis tout en combattant la corruption.