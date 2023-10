Tchad : l'ATNP compatit avec la Libye suite aux derniers événements tragiques des inondations

L'Association Tchad Notre Pays a présenté une lettre de condoléances aux dirigeants et au peuple libyens, ce mercredi 04 octobre 2023 à l'ambassade de Libye au Tchad.



Le chargé des affaires par intérim de l'ambassade, Mahdi Moustapha Abou Seifi, a remercié l'association pour la compassion et les condoléances, et a indiqué que ce geste est une attitude honorable et reflète réellement l'image du peuple tchadien.



Il a ensuite indiqué que le peuple tchadien et le peuple libyen sont liés par l'histoire et ont par ailleurs des liens biologiques, car il existe des communautés identiques de part et d'autre leur frontière commune.



« Les liens entre nos deux nations sont anciens et solides, forgés au fil des siècles par l'histoire, la culture et les échanges. Nous partageons une frontière commune, mais surtout nous partageons une profonde affection pour le peuple libyen », a déclaré Mouna Kallime Sougui, présidente de l'Association Tchad Notre Pays.



Moyna Kallime Sougui a ensuite appelé à la paix, à la réconciliation, à l'unité et à la solidarité entre tout le peuple libyen, afin de construire un avenir meilleur, plus sûr et plus prospère pour tous.