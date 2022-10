Tchad : l’ATPAD assiste les sinistrés de la crue du fleuve à N’Djamena

L’Association Action Tchadienne pour la Paix et le Développement Durable (ATPAD) a assisté le 12 octobre des sinistrés d’inondations, avec des sacs de sable, dans le 9ème arrondissement.



Le président de l'ATPAD, Souleymane Ibrahim Souleymane, souligne que la crue du fleuve Chari a affecté négativement la population du 9ème arrondissement. « Nous avons constaté qu’il y a des dégâts sur le terrain.



La population riveraine souffre des inondations. Il faut une réponse collective pour permettre de secourir toute personne qui est victime de ces inondations », relève Souleymane Ibrahim Souleymane.



L’Association lance un appel aux personnes de bonne volonté, et aux organisations, afin de se joindre au mouvement de solidarité et de venir en aide aux sinistrés.