Tchad : l'ATPAD célèbre la Journée internationale de la paix

A l'occasion de la Journée internationale de la paix, le président de l'Association action tchadienne pour la paix et le changement durable (ATPAD), Zalzabo Dimougna, a animé un point de presse ce 21 septembre 2022, sur le thème : bâtir la paix au Tchad, c'est possible, au CEDPE, sis au quartier Ndjari, dans le 8ème arrondissement de Ndjamena.



A travers cette communication, l'ATPAD veut inviter le grand public à l'observation de la Journée internationale de la paix, en contribuant à renforcer les idéaux de la paix et à atténuer les tensions et les causes de conflits. Mais aussi, il s’agit de faire cesser la violence et les conflits le plus largement possible, au sein de la société tchadienne.



Selon le président de ladite association, Zalzabo Dimougna, le thème choisi vise à répondre au contexte actuel de dialogue que notre pays traverse. « Nous traversons en ce moment une période difficile, il faut réapprendre à vivre avec cette souffrance, cette angoisse que, cela pourrait encore se reproduire et toucher d'autres innocents », a-t-il ajouté.



L’ATPAD a par ailleurs envoyé un message aux compatriotes qui sont au Dialogue national inclusif et souverain, de rêver d'un Tchad de paix et des possibilités, et non d'un Tchad d'un éternel recommencement.