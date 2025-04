Tchad : l'AUF lance l'atelier publication scientifique-UDEF 2025

L'Agence Universitaire de la Francophonie a lancé l'atelier publication scientifique-UDEF, lors d'un point de presse tenu ce 09 avril 2025 au rectorat.



Cet atelier s'inscrit dans un dispositif global et stratégique porté par l'Académie Internationale de la Francophonie scientifique. Il reflète l'engagement de l'AUF à faire émerger une nouvelle génération de chercheurs capable de faire rayonner la science francophone sur la scène mondiale.



Dans son mot de bienvenue, le responsable de l'AUF, Dr Patrick Oyieh a déclaré que la recherche est une course d'endurance, pas de vitesse.



Par la même occasion, il a invité les doctorants de prendre le temps d'apprendre, de corriger, de publier avec rigueur, car selon lui, l'excellence scientifique se construit dans la patience, l'effort et la constance. Il a indiqué que durant trois jours, les jeunes chercheurs seront outillés pour perfectionner leurs travaux, affiner les techniques de rédaction scientifique et développer des stratégies de valorisation des productions.



Il ajoute en ce sens que l'objectif est d’accompagner vers la publication d'articles scientifiques de haute qualité, répondant aux normes académique internationales. Pour le formateur, Pr Amir Moungache, aujourd'hui, la méthodologie de la science scientifique ne s'agit pas uniquement de revoir des concepts, mais plutôt d'interroger les fondements, les choix épistémologiques, et la manière dont il faut concevoir et conduire la recherche.