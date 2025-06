Tchad : Formation sur les Plans de Développement Local à Bénoye pour le Logone Occidental

La formation visait les animateurs du processus d'élaboration et de révision des Plans de Développement Local (PDL) et Communal (PDC) pour les Cantons de Bebalem, Béladja, Baoroye, Besseye, Bourou, Doher, Goré, Saar-Goyen, Sawa, ainsi que pour les Communes de Bebalem et Bénoye.







Mbainaissem Djebel, Maire Adjoint de Bénoye, a exprimé sa satisfaction, affirmant que "le rêve de la Commune de Bénoye est devenu une réalité" et que la commune est ouverte à tout projet de développement visant l'amélioration des conditions de vie de la population.





Le Professeur Maoundonodji Gilbert, Directeur du CERGIED, a rappelé que l'appui de son équipe avait débuté dans le Logone Oriental, notamment dans les cantons de Miandoum, Komé, Milandi et Beroh, situés au cœur de la zone pétrolière, afin de les doter d'un plan de développement. Le besoin s'étant ensuite manifesté dans le Logone Occidental, cela a conduit à l'organisation de la présente formation.





M. Gilbert a souligné que l'enjeu des plans de développement local ne se limite pas à la rédaction de documents destinés à rester dans les tiroirs des chefs de cantons. Pour lui, la mobilisation des ressources financières est un élément clé pour la mise en œuvre effective de ces plans.





Le représentant du Président du Conseil Provincial du Logone Occidental a justifié le soutien de son institution à cette initiative, affirmant qu'elle contribuera au renforcement des instruments de planification et au suivi-évaluation des activités de développement des collectivités locales, par l'élaboration et l'actualisation des PDC et PDL.





Le Préfet du Département de Ngorkosso, Issa Sony Sougoudji, a exhorté les animateurs et animatrices à être des individus "capables et engagés volontairement pour le développement de leurs communautés."





Les participants, composés d'animateurs et d'animatrices, ont déclaré avoir acquis durant ces trois jours des compétences essentielles, notamment sur la rédaction des rapports de consultations participatives, des rapports d'ateliers de formation des PDC et PDL, et des rapports de validation des PDC et PDL. Ils ont également travaillé sur les 11 PDL et 2 PDC du département de Ngourkosso. Ces modules leur permettront de développer davantage leurs cantons et communes.