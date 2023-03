Tchad : l'AUF lance une semaine de formation pour l'employabilité des étudiants

Le responsable du centre d'employabilité francophone de N'Djamena, Marayi Choroma, a souligné que la semaine est célébrée avec une série de formations et d'activités axées sur l'employabilité, notamment des conférences-débats.



Il a ajouté que l'année dernière, l'AUF et le Cabinet Senghor ont initié une formation en faveur de 540 étudiants venus de différentes universités. Cette année, l'AUF compte aller plus loin en initiant la technique de communication d'entretien.



Le PDG du Cabinet Senghor, Ibrahim Moussa Youssouf, quant à lui, a souligné que le Cabinet Senghor a réalisé plusieurs projets de développement, financés par des bailleurs, tous basés sur l'expérience professionnelle.



Selon lui, les étudiants qui sortent de l'université n'ont aucune expérience en matière de rédaction de CV, de demande manuscrite et de communication pour un entretien d'embauche.



L'objectif de l'AUF, et du Cabinet Senghor, est de former les étudiants dans le domaine de la méthodologie de la rédaction de CV, de la demande manuscrite, de la technique de communication pour un entretien d'embauche et de l'entrepreneuriat.