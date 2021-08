Tchad : l'AVPD met en œuvre un projet d'hygiène et d'assainissement au Guera

L'Association pour la Valorisation du Patrimoine et le Développement (AVPD) a lancé le projet hygiène et assainissement dans la commune de Mongo, le 12 août 2021. Elle a reçu un financement du Projet d'Appui à la Société Civile, dans l'objectif d'assainir la ville à travers des actions.



Le secrétaire général de la mairie de Mongo, Mahamat Ahmat Abdraman Younouss, a salué l'initiative de cofinancement de l'Union européenne au PASOC, qui, pour sa part, a financé ce projet qui permettra d'assainir la ville. Il se dit heureux et optimiste à la réussite de ce projet.



Le coordinateur du projet, Mahamat Nassour Abdallah, quant à lui s'est senti fier de ce geste qui est en faveur de la population de Mongo. Il en appelle toute la population à mettre la main dans la patte, pour la réussite de ce projet. Pour lui, l'implication de tout un chacun, à commencer par les chefs de carrés, de quartiers et les chefs de ménage, est une priorité car c'est la base de la santé. Des journées de sensibilisation et de formations seront organisées pour renforcer la capacité de tous les acteurs qui seront impliqués, a conclu Mahamat Nassour Abdallah.