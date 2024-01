Tchad : l’Action sociale et la Solidarité nationale quittent le ministère de la Femme

La ministre d'État, ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longoh cède le volet Action Sociale et la Solidarité Nationale à Fatimé Boukar Kosseï.



En effet, une cérémonie d'installation a eu lieu ce mercredi 03 janvier.



La passation de service a été présidée par la ministre secrétaire générale du gouvernement, chargée de la Promotion du bilinguisme dans l'Administration et des Relations avec les Grandes institutions, Dr Ramatou Mahamat Houtouin.