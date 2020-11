Tchad : l'Agence Nationale des Titres Sécurisés lance l'enrôlement à Massakory

Au cours de la présentation des activités qui seront menées dans la province de Hadjer-Lamis, le directeur général de l’Agence Nationale de Titres Sécurisés (ANATS), Mahamat Oumar Kessou, a souligné que les informations qui seront enregistrées sur les documents, vont être dans la base de données hautement sécurisée, et basée sur une technologie haut de gamme. Pour lui, la décentralisation de ces documents, dans toutes les provinces du pays, est une volonté des plus hautes autorités du Tchad, pour permettre aux populations rurales comme urbaines, d'avoir accès rapidement aux pièces fondamentales.



Celles-ci sont constituées essentiellement de la carte d'identité nationale, du passeport et du permis de conduire, pour un coût abordable. Pour preuve de qualité de travail et de rapidité durant les trois mois, le directeur général de l'ANATS a remis au gouverneur quelques pièces aux usagers.