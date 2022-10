TCHAD Tchad : l’Agence TIKA créé un atelier de couture à la maison d’arrêt de Klessoum

Par Ali Moussa - 13 Octobre 2022



L’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), qui a pour but l’exécution de l’aide publique au développement de la République de Turquie, a mis en place un atelier de couture moderne entièrement équipé, au profit des détenus.

Une cérémonie d’inauguration de l’atelier de formation en couture au profit des détenus de la maison d’arrêt de Klessoum, a été organisé par l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), ce mercredi 12 octobre.



Cette cérémonie a vu la présence du ministre de la Justice, chargé des Droits humains, Mahamat Ahmat Alhabo, de l’ambassadeur de Turquie au Tchad, Kemal Kaygisiz, du coordonnateur de TIKA Tchad, Vedat Bas, du secrétaire général du ministère de la formation professionnelle, ainsi que d’autres invités de marque.



L’Agence TIKA, qui a pour but l’exécution de l’aide publique au développement de la République de Turquie, a mis en place un atelier de couture moderne entièrement équipé, où les détenus hommes et femmes seront formés au centre de détention et de correction de Klessoum. À cet effet, elle a offert dans l'atelier, 20 machines à coudre, une machine à broder, une machine zigzag, des matériels nécessaires et une grande quantité de tissus et de consommables, pour confectionner des vêtements.



Pour le ministre de la Justice, Mahamat Ahmat Alhabo, la création de cet atelier, est une contribution et un appui extrêmement important de l’agence TIKA. Il a exprimé sa reconnaissance de cette action salvatrice pour la population carcérale de Klessoum. Selon lui, les gens qui se trouvent à la maison d’arrêt de Klessoum sont en train de payer ce qu’ils ont commis de tort à la société.



Il affirme qu’à travers l’appui de l’Agence turque TIKA, les détenus seront formés, en vue d’une réinsertion sociale, après avoir acquis des compétences et connaissances, pour qu’à leur sortie de prison, ils puissent subvenir à leurs propres besoins. Il souhaite que la moitié des personnes qui subissent la formation à la maison d’arrêt de Klessoum, soit des femmes et l’autre moitié, des hommes.



Il a également instruit que, toutes les recettes provenant de la production de cet atelier soient enregistrées au nom de la personne qui a fait le travail et le jour où cette personne va quitter le prison, l’administration pénitentiaire doit lui remettre les produits de son travail. « Je ne voudrais pas qu’un seul franc, un seul centime soit détournée. Que l’argent soit enregistré au nom de la personne formée dans cet atelier et qui aurait produit », a-t-il ajouté.



D’après lui, toutes les tenues des détenus doivent être produites par cet atelier et le ministère paiera l’argent nécessaire pour la couture. Pour l’ambassadeur de Turquie au Tchad, Kemal Kaygisiz, la République de Türkiye et la République du Tchad entretiennent de très bonnes relations depuis des siècles.



À cet effet, il indique que, la formation permet à toute personne d’acquérir des nouvelles notions qui vont lui permettre de confronter de nouveaux défis dans la vie associative que professionnelle.



C’est pourquoi, il invite tous les bénéficiaires de formation, de mettre en pratique ce qu’ils vont apprendre durant cette formation en vue de faire de la couture, une source de revenus. Kemal Kaygisiz affirme que les personnes détenues ont besoin d’un traitement spécial de la part de tous, et chacun doit apporter sa contribution à ces dernières. D’après lui, cette formation en couture est une bonne illustration, tout en invitant tous les acteurs de développement à penser aux frères détenus, car ils vivent dans une condition particulière.



Le coordonnateur de TIKA Tchad, Vedat Bas a quant à lui souligné que, son Agence a mis en place cet atelier dans le but d’autonomiser les détenus pour qu’ils soient intégrés dans la vie active après leur libération. Il explique que, parmi les résultats attendus, les plus importants du projet de TIKA, figure la réduction des taux de chômage et de criminalité à moyen et à long terme.



« Il est prévu que la continuité des activités de cet atelier soit assurée avec les revenus de la vente des produits à fabriquer dans l’atelier de couture », a-t-il précisé.







