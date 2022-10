Tchad : l'Agence de la grande muraille verte lance la campagne de reboisement au Lac

Le directeur général de l'Agence nationale de grande muraille verte, Koudou choukou Tidjani, relève que le désert avance à grands pas. "Nous devons nous mobiliser pour contrer ce processus", dit-il.



Pour apporter une réponse aux problèmes environnementaux induits par les changements climatiques et aux récurrentes crises sécuritaires, humanitaires et écologiques que connaît la province du Lac, compte tenu des expertises et du savoir-faire développé dans le domaine de la restauration des sols et de fixation des dunes depuis sa création en 2012, l'Agence nationale de la grande muraille verte s'est vu confier la mise en oeuvre de plusieurs projet dans les localités de Bol, Méléa, Bagassola, Liwa et Tataferom pour contribuer à restaurer et à réhabiliter les écosystème du Lac Tchad.