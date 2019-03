Tchad : l'Agence de la sécurité informatique veut "assurer la vie privée des citoyens"

L'Agence nationale de sécurité informatique et de certification (ANSICE) a organisé ce mardi 19 mars au Radisson Blu, un atelier de validation des documents de base relatifs à la protection des données à caractère personnel.



La stratégie élaborée par l'ANSICE comprend des documents de base relatifs à la protection des données à caractère personnel. Les travaux sont axés sur les enjeux et les formulaires de la protection des données à caractère personnel.



"Ces documents seront partagés avec nos partenaires du secteur ainsi qu'avec les citoyens pour servir d'outils devant nous amener à construire des bases solides sur lesquels reposera notre système de traitement de données afin d'assurer la vie privée de nos concitoyens", a déclaré Assadya Mahamat Nour, directrice générale adjointe de l'ANSICE.



Pour sa part, le directeur des relations extérieures et de la coopération de l'ANSICE a relevé que "ces documents sont d'une utilité capitale pour la protection des droits des personnes."



"Développer la culture de la sécurité"



L'Assemblée nationale a adopté le 2 décembre 2018, le projet de loi portant ratification de la convention de l'Union Africaine sur la cyber-sécurité et la protection des données personnelles. Ce cadre normatif sur la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel tient compte des exigences de respect des droits des citoyens, garantis en vertu des textes fondamentaux de droit interne et protégés par les Conventions et Traités internationaux relatifs aux droit de l’Homme particulièrement la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples.



En ratifiant cette convention, le Tchad s'est engagé à "être le garant d'un leadership pour le développement de la culture de la sécurité à l'intérieur de ses frontières, et à sensibiliser, assurer l'éducation et la formation ainsi que la diffusion des informations au public."