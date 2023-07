Tchad : l'Alliance Al-Asala appelle à la responsabilité citoyenne pour éviter les manifestations

L'Alliance Al-Asala souligne l'importance de la stabilité, considérée comme le bien le plus précieux dont jouit le pays, et exhorte les citoyens à ne pas répondre à ces appels dans l'intérêt de préserver cette stabilité. Elle rappelle que la sécurité est la responsabilité de chacun et est convaincue que revendiquer des droits doit se faire dans le respect de la paix, de l'unité nationale et de la stabilité.



En cette période critique, l'Alliance Al-Asala appelle tous les citoyens à rester attachés à leur pays, à en être fiers et à contribuer à sa grandeur parmi les nations.