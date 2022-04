Tchad : l’Alliance de la société civile prie en la mémoire du Maréchal du Tchad

L’Alliance de la société civile du Tchad, amis et collaborateurs du Maréchal Idriss Deby Itno, ont organisé une cérémonie de lecture du Coran et de la Bible, couplée avec Iftar Sayim, en la mémoire de l’ancien président pour son repos éternel, ce mercredi 20 avril 2022, à la place de la nation de Ndjamena.



A cet effet, des fidèles musulmans et chrétiens, ont passé toute une journée dans la lecture des Saintes écritures, en faveur de feu Idriss Deby Itno et partant, pour témoigner que le défunt président reste gravé dans leurs cœurs.



Pour le président du comité d’organisation, par ailleurs directeur général du protocole de la présidence de la République, l’ambassadeur Allamaye Halina, les frères musulmans et chrétiens ont décidé de prier ensemble, pour le repos éternel de feu Maréchal Idriss Deby Itno. D’après lui, ces fidèles ont également décidé de prier pour le PCMT, Mahamat Idriss Deby, de prier pour le Tchad, pour la paix, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble.



Selon Allamaye, les confessions religieuses, dans leur ensemble, ont exprimé les vœux que le pré-dialogue qui se passe à Doha au Qatar, se déroule dans les conditions requises, et que les frères tchadiens arrivent à un consensus. Il a remercié les fidèles musulmans et chrétiens, pour leur abnégation, leur disponibilité, pour n’avoir jamais manqué à l’appel quand il s’agit de prier pour le Tchad. Il les invite à continuer dans cet élan de prière, car c’est grâce à la prière qu’aujourd’hui le Tchad vit en paix.



Pour le conseiller chargé de mission à la présidence de la République, Aboubakar Mahamat Abdallah Borgo, à travers l’Alliance de la société civile, des fidèles musulmans ont lu plus de 5000 fois la version complète su Coran sur l’ensemble du territoire national, en la mémoire du Maréchal Idriss Deby Itno.



« Si vous voyez aujourd’hui les fidèles musulmans et chrétiens prier ensemble pour le repos éternel du feu Maréchal, ce n’est pas le fait du hasard ; c’est en raison des bonnes œuvres de ce dernier pour la cohabitation pacifique, le vivre ensemble et la paix entre les Tchadiens », a-t-il soutenu.Pour lui, Idriss Deby Itno est un digne président qui a dirigé le Tchad durant 30 ans avec tac, dans la démocratie, la paix, la liberté et le développement.



Aujourd’hui, il n’est plus de ce monde, mais ses bienfaits sont visibles et restent dans tous les cœurs des Tchadiens. « Certains ont pensé qu’après le décès brutal du Maréchal, le Tchad va sombrer, mais grâce à la clairvoyance, et à l’abnégation du général Mahamat Idriss Deby, le Tchad est en sécurité, en paix et le chaos a été évité», a-t-il déclaré.