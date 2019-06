Tchad : l'Ambassade US appelle les autorités à autoriser les partis légalement établis

L'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Tchad a appelé vendredi le Gouvernement à autoriser "sans délai les partis politiques qui répondent aux critères établis légalement."



Elle a également insisté sur "le plein respect du droit des citoyens de se rassembler paisiblement, même lorsque le but du rassembler est de critiquer le régime et d'inciter les citoyens à voter contre le parti au pouvoir."



Elle s'est dite "heureuse d'entendre les autorités tchadiennes, y compris le président de la République, Idriss Déby Itno, affirmer leur engagement à ce que les élections législatives aient lieu cette année."



D'après elle, "les élections, dont l'échéance remonte à 2015, peuvent renforcer la stabilité politique et sociale, pour cela, il est essentiel que l'ensemble du processus électoral soit crédible."



Elle rappelle que "la liberté d'association est un pillier fondamental de la démocratie", et que "les autorités ont la responsabilité de faciliter la participation à toutes les étapes du processus".