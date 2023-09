Tchad : l'Ambassade des États-Unis célèbre l'arrivée du chef de mission adjoint et renforce les liens bilatéraux

Lors d'une conférence de presse, Rick Swart, Chef de Mission Adjoint de l'Ambassade des États-Unis d'Amérique, a exprimé sa gratitude pour la tenue de cette cérémonie en son honneur. Il a souligné l'objectif de sa mission, qui consiste à renforcer les relations bilatérales entre le Tchad et les États-Unis, qui existent depuis longtemps.



"La première chose que j'ai remarquée lors de ma mission, c'est l'hospitalité du peuple tchadien et l'esprit de diversité qui caractérise la nation, sans distinction entre le Nord et le Sud. Nous souhaitons renforcer davantage ces relations qui perdurent depuis longtemps", a déclaré M. Swart.



De son côté, Alexander Laskaris, de l'Ambassade des États-Unis au Tchad, a chaleureusement accueilli le premier conseiller et a souligné l'importance des relations entre les deux pays, le Tchad et les États-Unis. Il a rappelé la longue histoire de bonnes relations entre les deux nations.



Cette cérémonie a marqué le début d'une nouvelle étape dans les relations entre le Tchad et les États-Unis, renforçant ainsi les liens déjà solides entre les deux pays.