Tchad : l’Ansice a ouvert un atelier d’évaluation de la cybersécurité au Tchad

Le ministère des Postes et de l'Economie numérique, en collaboration avec l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique (Ansice), et ses partenaires, ont organisé un atelier d'évaluation de la maturité de la capacité de cybersécurité pour les nations (CMM) pour le Tchad.



C'est le ministre Dr Issa Saleh Bachar qui lancé les travaux, ce mardi 1er février 2022 à N’Djaména. « Nous sommes dans un monde unifié, un monde qui est, grâce au numérique, plus ouvert, avec plus d'opportunités (création d'emplois, débats publics, engagement citoyen, etc.), mais qui doit faire face aussi à de nombreuses menaces (organisations criminelles ou terroristes, détournement du numérique par des individus malveillants, ...) », a souligné Dr Issa Saleh Bachar, ministre des Postes et de l'Économie numérique.



C'est à cet égard qu'en 2015, suivant la convention de Malabo (Guinée Equatoriale), le gouvernement de la République du Tchad a adopté la loi 09/PR/2015, portant sur la cybersécurité et a créé par la loi 06/PR/2015 l'Ansice, a rappelé le ministre. Ce dernier a indiqué que les cyberattaques peuvent avoir des effets dévastateurs et sont susceptibles de désorganiser les activités vitales du Tchad, de déstabiliser les entreprises, de vampiriser leur savoir-faire.



Ainsi, l'atelier vise à conduire un « état des lieux essentiel des aptitudes du Tchad à faire face aux cybermenaces, à les prévenir, à les détecter et à les résoudre, que ce soit par nous-mêmes et ou en collaboration avec d'autres acteurs de la chaîne mondiale de la cybersécurité », a estimé le ministre.



Dr Abdel-Nassir Mahamat Nassour, directeur général de l'Ansice, par ailleurs, président du comité d'organisation de cet atelier a, pour sa part, indiqué que « cette évaluation est un test de robustesse, et donc une avancée d'une importance cruciale, car elle vise, au-delà du diagnostic des forces et de faiblesses de la capacité nationale en matière de cybersécurité, à asseoir les fondements de la confiance et de la souveraineté numérique du Tchad ».



Les TIC constitueront dorénavant les piliers incontournables du développement socioéconomique, le socle essentiel pour l'émancipation démocratique et les outils essentiels pour la vie quotidienne, a déclaré le Dg de l'Ansice.

Il a précisé qu'à travers cet atelier, la première étape du processus visant à l'élaboration de sa stratégie nationale en matière de cybersécurité : puisque toute stratégie qui se veut efficiente doit reposer sur un état des lieux rigoureux de sa capacité nationale à riposter aux cyberattaques, d'où qu'elles viennent et quelle que soit leur ampleur », a-t-il ajouté.