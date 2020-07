Tchad : l'Assemblée nationale appelle à la diversification "urgente" de l'économie

L'Assemblée nationale a interpellé jeudi le gouvernement sur l'urgence et la nécessité de procéder à la diversification de l'économie pour la rendre plus résiliente aux chocs exogènes à venir.



Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kadabi a encouragé le gouvernement à poursuivre sa politique de diversification de l'économie tchadienne à l'effet de promouvoir la croissance, la création d'emplois, l'accélération du développement du secteur privé, et l'accroissement des investissements dans des secteurs autres que celui des ressources naturelles.



"La clôture de la première session 2020 de l'Assemblée nationale à un moment où notre économie est déjà confrontée à de multiples problèmes. (...) En dépit de la relative embellie des recettes pétrolières au premier trimestre, des défis économies énormes, consécutifs à la prise de mesures restrictives, se posent au gouvernement", a-t-il dit.



Selon lui, les opérateurs économiques font face en ce moment à des multiples difficultés économiques et financières, dans la mesure où le ralentissement ou l'absence des transactions commerciales ont un impact négatif sur l'économie et sur les relations de ces opérateurs avec les établissements financiers.



Dr. Haroun Kadabi a encouragé également le gouvernement à ne pas perdre de vue l'intégration régionale et sous-régionale, afin d'améliorer les échanges commerciaux, les exportations et le développement des infrastructures.