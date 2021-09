Tchad : l’Assemblée nationale approuve la réforme du statut des militaires

Les députés ont adopté vendredi au Palais de la démocratie, La Loi portant ratification de l'Ordonnance n°2 du 31 août 2021 portant statut général militaires des forces de défense et de sécurité. Le texte a été adopté à 124 voix pour, zéro contre et une abstention. Il recadre la mission de l'armée et permettra au gouvernement de poursuivre le processus de réforme.



La Loi fait suite aux résolutions du 2ème forum national inclusif et apporte plusieurs innovations : les opérations extérieures, deux nouveaux grades, le droit de recours pour le militaire, un conseil de discipline et une justice militaire.



Le ministre en charge de la défense, le général Yaya Daoud, a défendu le texte devant les élus du peuple. L'organisation de l'armé était basée sur les textes de 1992 et ne cadrait plus avec le contexte sécuritaire actuel.