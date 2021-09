Tchad : l'Assemblée nationale ouvre sa 2ème session ordinaire

Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a ouvert ce 1er septembre au Palais de la démocratie, la 2ème session ordinaire 2021 de la troisième législative, en présence du premier ministre et des membres du gouvernement.



Cette session budgétaire de l'Assemblée nationale examinera la Loi des finances 2021 ainsi que des projets de loi liés notamment au statut général des militaires et à la ratification d'accords de prêt.



La troisième législature cédera sa place dans quelques semaines au Conseil national de transition (CNT).



"L'Assemblée nationale continuera à exercer sa mission d'information à travers des questions et interpellations sur des sujets précis et d'actualité", a souligné Dr. Haroun Kabadi.