Tchad : l’Association PASTAGRIK sensibilise sur la cohabitation pacifique

Dans le département de Ouadi-Rimé, l’Association Pastorale Agricole Ibnou Khalid (PASTAGRIK) sensibilise sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble.



En effet, une équipe de l’Association PASTAGRIK, conduite par son coordinateur Achafi Ahmat Khalid, séjourne depuis hier à Djeda'a, chef-lieu du département de Ouadi-Rimé. L’objectif de cette mission est de sensibiliser la population sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble.



La délégation a tenu une rencontre en présence du secrétaire du département, des autorités traditionnelles, ainsi que des jeunes, pour lancer la campagne de sensibilisation. Le coordinateur, Achafi Ahmat Khalid, explique l'importance de la cohabitation pacifique et appelle la société à la tolérance et à la fraternité.



Elle a des principes qui sont entre autres, : « l’acceptation de la liberté de religion, éviter toute sorte d’agression et la haine inter communautaire. » Bref, elle appelle à la fraternité des hommes qui consiste à éviter la violence et l’intégrisme.