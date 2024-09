Tchad : l’Association TCHIMEMA présente le projet « Chad In The Spotlight »

L’Association culturelle et artistique TCHIMEMA a annoncé la tenue du projet « Chad In The Spotlight », à travers un point de presse ce 26 septembre 2024 au centre culturel Talino Manu.



Le point de presse a été animé par la directrice générale de l'Association culturelle et artistique TCHIMEMA, Mounira Mitchala, et Feussi Téné Guy Benoît, coordonnateur de BNA (Boustons Nos Artistes).



Chad In The Spotlight est un projet d'envergure mondiale qui se veut une réponse à certains défis, à travers un événement culturel unique, qui se déroulera du 27 novembre au 07 décembre 2024, dans la ville de New Haven, dans l'Etat du Connecticut aux USA, sous le thème : « De l'art à la prévention du cancer du sein ».



Les objectifs principaux de cette initiative incluent, en plus de la sensibilisation mondiale à la prévention du cancer du sein, la promotion des comportements de dépistage précoce, l'amélioration de l'accès aux ressources médicales, le soutien aux survivantes, ainsi que l'amélioration de l'accès aux ressources médicales.



L'initiateur de ce projet qui ambitionne de sensibiliser, prévenir et lutter contre le cancer du sein au Tchad, tout en renforçant les liens culturels entre le Tchad et les États-Unis, n'est autre que Yaya Sarria. Ce dernier avait relevé le défi de placer le Tchad à l'honneur de la 23ème édition du Festival des Cultures Africaines (AFRICAJARC 2023).



Mounira Mitchala a profité de cette occasion pour lancer un appel aux Tchadiens d'accompagner ce projet qui vise à mettre le Tchad devant le monde. Il faut noter qu'au total, 39 Tchadiens conduits par Mounira Mitchala, participeront à cet événement.