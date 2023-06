TCHAD Tchad : l'Association Vie et Espoir interpelle le Président de la Transition pour des actions concrètes

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Juin 2023



L'Association Vie et Espoir a profité de la visite du Président de la Transition à Moundou pour adresser des préoccupations majeures. Ces préoccupations portent sur la libération des condamnés liés aux événements du 20 octobre 2022 à Moundou, les attaques et les meurtres de citoyens dans le Sud du pays, ainsi que les promesses faites par le Président de la Transition à la province du Logone Occidental lors d'un point de presse tenu par le président de l'association, NdionKeye Hubert, le 9 juin 2023 à Moundou.

Lors de ce point de presse, qui s'est tenu à l'Hôtel Prestige de Moundou, le Président de l'Association Vie et Espoir, NdionKeye Hubert, a appelé le Président à accorder sa grâce aux 14 condamnés liés aux événements du 20 octobre 2022. Selon lui, ces personnes devraient bénéficier rapidement de la grâce présidentielle, tout comme celles de N'Djamena et d'autres localités, car elles sont toujours détenues à la Maison d'Arrêt de Moundou. NdionKeye Hubert estime que ces hommes ne sont pas responsables des actes qui leur sont reprochés, car ils ont été arrêtés soit chez eux, soit à leur lieu de travail. Selon le président de Vie Espoir, le Président de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno, aurait pu profiter de sa visite à Moundou pour permettre à ces condamnés, la plupart étant des agriculteurs, de retrouver leur liberté et de rejoindre leur famille afin de reprendre leurs activités quotidiennes pendant la saison des pluies.



​L'Association Vie et Espoir déplore également le fait que le Président de la Transition ne se soit pas intéressé aux cas de meurtres et d'exactions commis dans le Sud du pays, notamment dans les Monts de Lam et la Nya Pendé, lors de sa rencontre avec les autorités coutumières pendant sa visite. Pourtant, affirme-t-il, ces chefs traditionnels sont bien placés pour expliquer l'origine de ces massacres qui ont non seulement endeuillé des familles, mais ont également perturbé la zone agricole du Sud du pays, à un moment propice pour les agriculteurs.

Concernant la visite du chef de l'État à Moundou, Dionkeye Hubert déplore l'implication excessive des cadres venus de N'Djamena lors des audiences accordées par le Président, empêchant ainsi la population locale de faire part de ses doléances et de s'adresser directement au chef de l'État venu à leur rencontre. NdionKeye Hubert affirme que de telles pratiques doivent cesser et invite le Président Mahamat Idriss Deby Itno à écouter davantage les préoccupations des couches sociales et des déshérités qui souffrent, plutôt que de se plier aux volontés de politiciens peu recommandables qui ne cherchent qu'à s'imposer sur l'échiquier politique.



L'Association Vie et Espoir, qui œuvre pour le développement socio-économique et le bien-être des populations tchadiennes, demande des promesses concrètes de la part du Président de Transition pour la réalisation de projets sociaux à Moundou et dans la province du Logone Occidental, plutôt que de simples promesses vides après deux visites en l'espace de 14 mois.





Dans la même rubrique : < > Tchad : l'ENASTIC/Sarh célèbre la réussite des étudiants de la 3e promotion Tchad : l'ex-diplomate Dr. Allamine Adoudou libéré après sa comparution Tchad : le PIRECT et le PASET sollicitent l'Etat et les partenaires techniques Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)