Tchad : l’Association des anciens élèves du CEG N° 1 de Ndjamena assiste les enfants du CHU

Les membres de l'Association des anciens élèves du Collège d'Enseignement Général numéro 1 (CEG1) des années 1985 à 1990, conduits par leur président, ont procédé ce mercredi 25 septembre 2024, à la remise d’un don aux patients de la pédiatrie un et deux, du Centre Hospitalier Universitaire (CHU), de la mère et de l'enfant.



En réceptionnant ce don, le représentant du directeur général du CHU de la mère et de l'enfant, Dr Hissein Adanao Mahamat, par ailleurs, directeur de la gynécologie de la mère et de l'enfant, a remercié cette Association pour cet élan de solidarité aux enfants vulnérables en ce temps précis, où les enfants souffrent fréquemment.



Le président de l'Association des anciens élèves du CEG N °1, Moussa Mbaïtelem, a quant à lui, souligné que cette Association a pour but d'œuvrer dans le social, et aider les personnes défavorisées.



S'agissant du choix du Centre Hospitalier Universitaire de la mère et de l'enfant, Moussa Mbaïtelem a estimé que son importance aux yeux de la population, a pesé dans la balance. Dans les jours à venir, l’Association des anciens élèves du CEG N°1 entend poursuivre avec ces actions dans d'autres hôpitaux.