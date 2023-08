Tchad : l'Association la propriété urbaine a mis en terre des plants au lycée franco-arabe d'Abéché

Ce mardi,15 août 2023, une opération de mise en terre des jeunes plants a eu lieu dans la cour du lycée national franco-arabe d'Abéché.



C'est une initiative des membres de l'Association la propriété urbaine (APU), en commun accord avec l'ONG nationale Action pour la protection, la santé, l'environnement et la lutte contre la pénurie alimentaire (APSELPA).



Au total, 30 plants ont été enterrés dans la cour et la devanture de cet établissement scolaire. L'objectif de cette activité est de participer à la préservation de la faune et de flore, afin de lutter contre l'avancée du désert.



Le président de l'Association la propriété urbaine, Mahamat Dady, connu sous le nom de CMT, a souligné que son organisation, par la mise en terre de ces plans, permettra d'une part à l'établissement d'être bien embelli, et d'autre part, de donner de l’ombre aux élèves dans le futur.



Il rassure les responsables du lycée que l’Association veillera à les entretenir jusqu'à leur maturité. A cette occasion, Mahamat Dady a ainsi lancé un appel aux autres associations, à faire autant.



Le coordonnateur provincial de l'ONG nationale APSELPA dans le Ouaddaï, Sidik saboun Ibrahim, a rappelé l'objectif de son organisation qui vient en aide aux associations secondaires à bien mener des actions en faveur de la société.



Pour lui, l'APU a fait un choix judicieux de faire cette activité consistant à planter des arbres dans un établissement public. Il a ensuite exhorté d'autres associations à collaborer avec son ONG, dans différents domaines sociaux.



Le proviseur du lycée national franco-arabe d'Abéché, Adoum Abakar Mahamat, a remercié les membres de l'APU pour avoir pensé de mettre en terre ces plants dans son établissement. Il a rassuré que ces jeunes plants serviront d'ombres aux futurs élèves, tout en mettant un accent particulier sur leur entretien.