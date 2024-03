Tchad : l'Awake Girls Association (AGA) lance ses activités sur le rôle des femmes dans la communauté

La présidente de l'association, Madame TEKOURE GUELNGAR ALICE, a souligné dans son discours l'importance de l'engagement citoyen des femmes pour la construction d'une société plus équitable, inclusive et prospère. Elle a mis en lumière le rôle crucial des femmes dans le développement de notre communauté, que ce soit par leur participation politique, leur implication dans des projets sociaux ou leur contribution au bien-être de tous.



Madame ALICE a déclaré : "Aujourd'hui, nous célébrons la force, la détermination et l'intelligence des femmes qui s'engagent quotidiennement pour promouvoir les valeurs de solidarité, d'égalité et de justice. Leur voix est précieuse, leurs actions sont inspirantes et leur impact est inestimable."



Elle a précisé que le but de ce projet est de sensibiliser, éduquer et conscientiser les jeunes filles sur la question de la citoyenneté à travers des causeries-débats, des ateliers d'échanges et de formations afin qu'elles puissent s'engager efficacement dans la vie active.



Madame ALICE a souligné que le lancement de ces activités dédiées à l'engagement féminin citoyen, à l'occasion du mois de la femme, vise à mettre en lumière les réussites, les défis et les aspirations des femmes qui contribuent à un monde meilleur. Elle a encouragé chacune à prendre activement part à la vie de la société, à faire entendre sa voix et à agir pour un changement positif.



Elle a appelé toutes les femmes et tous les hommes unis par la volonté de construire un avenir plus juste et égalitaire à accomplir de grandes choses. Elle a souligné que c'est en valorisant l'engagement féminin citoyen que nous pouvons bâtir une communauté plus forte, solidaire et harmonieuse.