Tchad : l'EDS réclame l'action du gouvernement pour une meilleure gestion des revenus pétroliers

Il a exposé le manque de volonté de l'État à utiliser correctement les revenus pétroliers attribués à la région productrice, ainsi que le refus délibéré du gouvernement, en particulier du ministre des Finances et du Budget, de régler les dettes des fournisseurs et des prestataires du gouvernement.



Dionkeye Hubert a également brièvement retracé le contexte historique de cette affaire. Selon lui, le Tchad est devenu un pays exportateur de pétrole en Afrique subsaharienne depuis le 10 octobre 2003. Depuis le début de l'exploitation du pétrole tchadien, il a constaté que les revenus ont contribué à la détérioration de la gouvernance interne au Tchad, caractérisée par le clientélisme, la corruption généralisée et l'appauvrissement de la population.



Dionkeye Hubert s'est interrogé sur la raison pour laquelle les entrepreneurs qui ont pris en charge, avec leurs propres ressources, les activités au nom de l'État, en particulier dans le Logone Oriental entre 2014 et 2016, n'ont pas été payés depuis plus de huit ans. Il a également soulevé des questions sur la nomination d'un président à la tête d'un organe autonome chargé de gérer les 5% destinés à la région productrice, tout en l'empêchant de prendre des initiatives en refusant l'accès aux fonds pour régler des dettes et lancer des projets d'envergure, alors que les fonds sont supposés être disponibles et bien gardés.



Au nom de son président national, le parti EDS a appelé le président de la transition et son ministre des Finances et du Budget à cesser de jouer avec la vie des Tchadiens et à engager le processus de paiement des dettes des entrepreneurs, qui dure depuis trop longtemps.



Le président du parti EDS a également vivement critiqué la politique qui asphyxie les opérateurs économiques nationaux, estimant qu'elle vise à détruire l'économie nationale à la base. Il a demandé au ministre des Finances de libérer les dettes des entrepreneurs tchadiens des deux régions, du sud et du nord.