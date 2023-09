Tchad : l'EDS, un parti indépendant engagé pour le changement

Le 2 septembre 2023, le président national du parti « Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté » (EDS), Dionkeye Hubert, a prononcé un discours historique lors de la cérémonie de rentrée politique du parti.



Cette allocution a marqué le lancement officiel des activités d'EDS, un nouveau parti politique qui aspire à conquérir et à exercer le pouvoir d'État au Tchad.



Devant une foule immense et diversifiée, le président d'EDS a exprimé sa détermination à travailler pour un avenir meilleur pour le Tchad. Il a évoqué les défis auxquels le pays est confronté, notamment le chômage des jeunes diplômés, les salaires insuffisants des fonctionnaires, la nécessité d'accompagner les agriculteurs pour améliorer leur rendement, et la lutte contre l'injustice et l'inégalité.



Le discours a également abordé des questions spécifiques, telles que les disparités de prix du carburant, entre les différentes provinces du Tchad, dénonçant un projet visant à maintenir la population dans la pauvreté.



Le président d'EDS, Dionkeye Hubert, a souligné l'importance de l'unité nationale, appelant les citoyens de toutes les régions à se rassembler pour tourner la page d'une histoire marquée par l'injustice, la corruption et les violences. Le discours a également insisté sur l'indépendance du parti EDS, clarifiant qu'il n'est lié à aucun autre parti politique existant.



Dionkeye Hubert, président d'EDS, a exhorté la jeunesse tchadienne à se battre pour la démocratie, le développement et le bien-être de leur pays, promettant un avenir meilleur pour tous les citoyens du Tchad. Ce discours a marqué le début d'une nouvelle ère politique pour le pays, où l'unité, la justice et l'égalité sont les maîtres mots de l'agenda d'EDS.