Tchad : l’EEMET mobilise les femmes de Kelo pour renforcer la cohabitation

L'Entente des Églises Évangéliques du Tchad (EEMET), à travers le département de l'éthique, la paix et la justice, organise du 7 au 9 juillet 2022, un séminaire à Kelo à l'intention des femmes leaders des trois confessions religieuses de la ville de Kelo.



Cet atelier a pour thème, le rôle des femmes dans l'éducation de la culture de paix et la cohabitation pacifique. C'est le secrétaire général du département de la Tandjile Ouest, Ali Abakar Issa, qui a donné le coup d'envoi des travaux.



A l’ouverture des travaux, le secrétaire général de l'EEMET locale, pasteur Tchangdoum Boniface, a remercié Dieu pour avoir facilité la tenue de cette grande retrouvaille qui, pour lui, peut apporter la paix au Tchad. Il a souhaité que la ville de Kelo soit un modèle de vivre-ensemble, à travers cette rencontre.



Le coordonnateur de l'éthique, la paix et la justice, Dogos Victor, a précisé que le choix des femmes pour ce séminaire n'est pas fortuit. Pour lui, les femmes sont plus écoutées et mieux comprises par leurs maris et leurs enfants.



Lançant officiellement les activités de ce séminaire, le secrétaire général du département de la Tandjile Ouest, Ali Abakar Issa, a exhorté les femmes à assurer pleinement leur rôle d’ambassadrices de la paix.