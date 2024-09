TCHAD Tchad : l'EET organise la 6ème édition du Camp National des Jeunes

Le département national de la Jeunesse de l'Eglise Évangélique du Tchad (EET), organise du 03 au 08 septembre 2024, au Lycée Collège Évangélique de N'Djamena, la 6ème édition du Camp National des Jeunes 2024, sous le thème « Jeune chrétien, sois un vase d'honneur ».



Le lancement officiel a été fait ce mardi 03 septembre 2024 au Lycée Collège Évangélique à N'Djamena, par le directeur général de la Jeunesse, représentant le ministre de la Jeunesse et des Sports.



Le président du comité d'organisation de la cérémonie, Hissein Issa Tom Adoum, a affirmé qu'à travers une approche holistique, cette formation permettra aux campeurs d'acquérir des compétences pratiques, à travers divers ateliers, allant de l'entrepreneuriat à la musique, en passant par la gestion de projet et l'infographie.



Selon lui, au terme de cette session, les apprenants seront amenés à travers les enseignements qu'ils recevront, à avoir une vie et une mentalité transformées, afin de servir efficacement Christ, et impacter positivement leur engagement.



De son côté, le président de la région ecclésiastique n°1 de N'Djamena, pasteur Tchoumou Dapsia, a indiqué que ce Camp des Jeunes représente une rencontre nationale qui regroupe en miniature les jeunes filles et garçons, en provenance des Eglises locales, issues de 63 annexes, réparties dans les 12 régions ecclésiastiques que compte l’EET.



Pour lui, cette rencontre constitue une occasion pouvant permettre à la jeunesse chrétienne de l'EET, de se cultiver et de renforcer ses capacités spirituelles, intellectuelles, techniques et professionnelles. Le coordonnateur national du département de la Jeunesse, Dariguissing Ani Anicet, a pour sa part, observé que ce Camp est le lieu d'amener la jeunesse à un examen sérieux de ses perspectives, redéfinir sa vie déjà presqu'affectée par le climat délétère du pays.



Nodjioundoum Djebandé Daniel, représentant le président du bureau général de l'EET, a souligné que le département de la Jeunesse de l'EET offre ce cadre pour engager les participants à évaluer et à s'engager dans une auto-amélioration de vie, de comportement, de choix et de décision, afin d'influencer positivement sa génération, et prendre la destinée de l'Eglise en toute responsabilité.



Être jeune, c'est bien, mais être un jeune qui plaît à Dieu, c'est encore mieux, a-t-il laissé entendre. En procédant à la cérémonie d'ouverture officielle du Camp National des Jeunes, le directeur général de la Jeunesse, Dingamnayal Kaldi Lwanga, représentant le ministre de la Jeunesse et des Sports, a vivement encouragé les jeunes participants à se détacher du superflu, afin de suivre l'engagement vers Christ.



Selon lui, l'avenir de ce pays repose sur le socle de la jeunesse. Par ailleurs, il a profité de l'occasion pour inviter les jeunes à porter l'Eglise de Christ, et en être le reflet de son vrai visage. Tout en appelant les campeurs à prier davantage pour leurs pasteurs, le directeur général de la Jeunesse, les a incités à être des modèles et des exemples dans leurs communautés.





