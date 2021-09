Tchad : l'EFLT veut relever les défis de l'éducation dans ses écoles privées

L'Eglise Fraternelle Luthérienne au Tchad (EFLT) organise un forum du 9 au 11 septembre prochain à Pala, chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest. Ces assises visent à redonner aux écoles privées de l'Eglise, toute sa grandeur et ses lettres de noblesses, et encourager les promoteurs à différents niveaux, afin de relever les défis de l'éducation.



Dans une communication faite le 31 août dernier par le président national du Synode, au siège de l'EFLT à Pala, le pasteur Souina Potifar a annoncé que, l'Eglise, partenaire de l'État, veut contribuer à l'amélioration du système éducatif Tchadien. Car l'EFLT a pour mission d'éduquer, d'instruire et de former les jeunes en vue de leur insertion socioprofessionnelle. Pour Souina Potifar, le forum de Pala va également améliorer la gestion et la conduite pédagogique, technique des œuvres éducatives et sanitaires de l'EFLT qui émergent à différents niveaux (paroisses, groupes et consistoires).



L'Eglise Fraternelle Luthérienne au Tchad a pour ambition de développer à l'attention des jeunes l'amour de la patrie, la conscience de l'identité nationale, le sentiment d'appartenance à une civilisation à la dimension nationale et africaine, en même temps, renforcer l'ouverture sur la civilisation universelle, souligne le pasteur. Car dit-il, il faut enraciner l'ensemble des valeurs civiques et morales partagées par les Tchadiens qui sont fondées sur la primauté du savoir, du travail, de la solidarité, de la tolérance et de la modération.



Il faut rappeler que cet événement, placé sous le thème central : « les bonnes œuvres glorifient Dieu le père qui est dans les cieux », tiré de Mathieu 5 :16, va réunir plus de quatre cents participants. Ce forum a été décidé au 56ème synode de l'EFLT, tenue à Guelendeng en mars dernier.