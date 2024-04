Tchad : l’EISA forme des médiateurs citoyens et éducateurs civiques à Laï

Dans la salle Jean Paul II de Laï, 50 médiateurs et éducateurs civiques sont actuellement en formation. Cette initiative, organisée par l'Institut Électoral pour la Démocratie Durable en Afrique (EISA), vise à fournir des mécanismes simples de prévention et de gestion des conflits électoraux.



Ces mécanismes sont conçus pour être flexibles et non institutionnalisés, avec pour objectif de former des intervenants capables de réagir rapidement et efficacement, face à l'émergence de conflits.



La formation s'inscrit dans le cadre du projet d'EISA d'appui aux acteurs citoyens tchadiens, et cible les organisations de la société civile de la Tandjilé.



Lors du lancement officiel de la formation, le chef de mission, Dr Ali Sibey Guesse, a encouragé les participants à s'engager pleinement dans cette opportunité d'apprentissage. « Cette formation est cruciale pour vous préparer à jouer efficacement votre rôle dans la promotion d'élections libres et apaisées », a-t-il déclaré.