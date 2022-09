Tchad : l'ENA félicite les autorités après la nomination de 9 énarques

Le 12 septembre 2022, neuf énarques ont été nommés en qualité de secrétaire exécutif de la Commission Nationale de la Francophonie, d’inspecteur technique, de directeur général et de directeurs techniques, au ministère des Affaires étrangères.



Ces nominations ont fait réagir la direction générale de l'ENA qui a félicité le président de la transition et le Premier ministre, pour la promotion des énarques du Tchad aux différents postes de responsabilité, dans l’administration centrale.



« L'ENA est heureuse de constater la volonté du chef de la diplomatie tchadienne à matérialiser la dynamique du PCMT et du PMT à promouvoir l’excellence dans les hautes fonctions de l’administration publique tchadienne », peut-on apprendre d’un communiqué.



Enfin, elle invite les autorités à accorder aux énarques, toute l’attention qu’ils méritent, dans les fonctions de responsabilités.