Tchad : l’ENA honorée pour son dynamisme

L'association des énarques du Tchad (AET) a organisé le 17 décembre une cérémonie de distinction du directeur général de l'École normale d'administration (ENA), du président du conseil d'administration et de la présidente du jury d'organisation de la 19ème promotion.



Des attestations de reconnaissance leurs ont été remises pour honorer leur dynamisme et leur engagement dans la valorisation de l'ENA.



Pour Ndoh Ngarabé Dawyo, président de l'AET, cette distinction est la matérialisation d'un geste symbolique de fraternité et de reconnaissance à l'égard d'un homme qui est en train de marquer son histoire et d'insuffler à l'ENA une nouvelle dynamique depuis ces trois dernières années.



Senoussi Hassana Abdoulaye, directeur général de l'ENA, a remercié l'AET pour son geste de reconnaissance et son travail au sein de l'ENA.