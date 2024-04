Tchad : l'ENA renforce la cohésion avec ses élèves et donne des orientations pour l'excellence

Le directeur général a présenté une série de nouvelles réformes, indiquant que toutes les structures de l'ENA seront digitalisées, que le temps de stage sera porté à plus de quatre mois, et que le bilinguisme sera encouragé. Il a ajouté que le concours d'entrée à la fonction publique fera son retour, conformément aux recommandations du Dialogue national inclusif et souverain (DNIS). La question des quotas de genre pour les femmes a été écartée, au profit du mérite.



Docteur Mahamat Borgou Hassane a également recommandé aux énarques d'être neutres politiquement pour mener à bien leur mission. Il a insisté sur l'importance de cultiver de bonnes manières et d'encourager la cohésion par le sport. Pour conclure, il a présenté le modèle de gouvernance de la Nouvelle-Zélande, connu sous le nom de "New Public Management", qui vise à répondre efficacement aux attentes des populations tout en maintenant les coûts bas. Selon lui, un bon énarque doit parcourir au moins les trois quarts des villes du Tchad au cours de sa formation.