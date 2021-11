Tchad : l'ENASTIC vise de grandes perspectives pour son évolution

L'École nationale supérieure des technologies, de l'information et de la communication (ENASTIC) a organisé deux jours de réflexion sur son évolution. Les assises se tiennent en partenariat avec son ministère de tutelle et celui de l'Enseignement supérieur. La cérémonie de clôture a eu lieu le 18 novembre dernier au Radisson Blu de N’Djamena.



L’événement a été marqué par un panel constitué de quatre ministres, à savoir : le ministre des Postes et de l'Économie numérique, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, ainsi que le ministre de la Fonction publique.



A la suite des interventions, des recommandations ont été formulées par les formateurs. Selon ces derniers il faut : la stabilité dans la gouvernance de l'École ; une stratégie bien définie pour la stabilité de l'école ; l’adoption du manuel de procédure et le règlement intérieur de l'administration ; améliorer la gestion des ressources ; aménager les stations de services ; développer un partenariat ; solliciter les institutions sœurs internationales ; développer la coopération avec les institutions du secteur ; aménager une passerelle pour les étudiants modestes ; établir un système de formation continue censuré par un certificat spécialisé ; limiter les nombres des filières ; et assurer la qualité de formation.



Le directeur général de l'ENASTIC, Haggar Bachar Salim a, dans son intervention, relevé que l'atelier a permis de dégager les forces et faiblesses liées à l'évolution de l'ENASTIC. Il a rassuré les participants que les recommandations formulées seront prise en compte. Haggar Bachar Salim a remercié les formateurs, les participants pour leur bravoure et participation active.

Le ministre des Postes et de l'Économie numérique, Idriss Saleh Bachar, a pour sa part, félicité les formateurs et les participants pour les efforts fournis lors de l'atelier de réflexion de deux jours. Il a exhorté les participants à avoir l'idée de créativité.