Tchad : l’ENATE réadapte ses curricula au système LMD

L'École nationale des techniques de l'élevage (ENATE) a lancé ce 8 novembre, un atelier de validation de ses curricula au sein de ses locaux. Ces curricula ont pour objectif de déterminer les programmes de formation des différents cycles et d'introduire le système Licence-Master-Doctorat (LMD) pour les cycles des techniciens supérieurs et de licence professionnelle, relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique et technique.



Pour le directeur général de l'ENATE, Dr Adansa Michel, ces nouveaux curricula permettent aux nouveaux étudiants de l'ENATE de se battre pour s'insérer dans la vie active, contrairement aux anciens qui ne comptaient que sur la fonction publique, soit en créant leurs propres unités de production ou de prestation service, soit en offrant leurs services aux groupe d'éleveurs, ONG, etc.



Et le directeur général de l'ENATE de conclure, en invitant les élèves de son établissement à être cultivés, à avoir le sens de l'initiative de l'entreprenariat dans le domaine de l'élevage, de l’appui-conseil aux producteurs et des productions animales. Lancent l'atelier, le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Dr Abderahim Awat Atteib, se réjouit de la mise en place des nouveaux curricula qui, désormais consacrent des cursus du niveau supérieur à ce vieil établissement.



Le ministre explique que l'élevage constitue non seulement un outil incontournable dans la lutte contre la pauvreté, mais aussi un potentiel en matière de garantie pour la sécurité alimentaire et l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est également un important pourvoyeur d'emplois. « L’ENATE ne doit pas seulement former des techniciens pour la fonction publique, mais aussi des entrepreneurs qui pourront s'installer pour leur propre compte », poursuit-il.



Le ministre de l'Élevage estime qu’avec ces curricula, désormais les lauréats de l'ENATE devront être capables, en qualité de promoteurs privés, de s'insérer dans le vaste programme d'industrialisation des filières.