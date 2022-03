Tchad : l'ENDEMA, des années d'engagement pour le bien-être familial et l’assistance sociale

Dr. Daoud Moustapha, président du comité d'organisation, a salué la présence massive de la communauté ENDEMA. Il a rappelé que les portes de l'Entente sont ouvertes à tous.



L’association ENDEMA œuvre dans le cadre du bien-être familial et l’assistance sociale.



Le président sortant de l’association Mahamat Oumara a rendu hommage aux personnes qui ont crée l’association et qui ne sont plus de ce monde. Il a précisé que l’ENDEMA est une association à but non lucratif et apolitique.



L'association a été créée par la communauté Kanouri (Borno) du Tchad. Elle a pour siège le quartier Paris-Congo et travaille avec les organisations non gouvernementales (ONG) dans le cadre du développement, la mutuelle et l’assistance.



Dans un bilan, le président Mahamat Oumara a cité plusieurs réalisations faites par l’association avec la construction d'écoles et des aides humanitaires aux couches vulnérables.



Un présidium sera mis sur pied pour la tenue de l’assemblée générale élective des membres du bureau dans les prochains jours afin de relancer les activités de l'ENDEMA.



Un sketch présenté par les jeunes sur la non violence et la cohabitation Pacifique, une animation musicale au rythme de la communauté ainsi qu’une photo de famille ont marqué la fin de cette assemblée générale extraordinaire de l‘ENDEMA.