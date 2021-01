Tchad : l'ESSGET lance un appel à candidatures pour le cycle de Master 2020-2021

Le Directeur Général de l’Ecole Supérieure des Sciences de Gestion Pierre Elliot Trudeau sous tutelle de l’Université de Yaoundé II porte à la connaissance des étudiants et du public, qu’il est ouvert au titre de l’année académique 2020-2021, un recrutement sur étude de dossier au cycle de Master dans les filières ci-après :

- Comptabilité Contrôle et Audit ;

- Gestion des Ressources Humaines;

- Droit Privé des Affaires;

- Fiscalité Appliquée;

- Marchés Publics et Commande Publique;

- Droit et Administration Parlementaire ;

- Droit et Administration des Collectivités Territoriales Décentralisées.

 COMPOSITION DU DOSSIER D’ADMISSION

1- Une demande d’admission adressée au Directeur Général ;

2- Une copie légalisée de l’acte de naissance ;

3- Une copie authentifiée du Baccalauréat ;

4- Une copie authentifiée du diplôme de Licence ;

5- Les copies légalisées des relevés de notes (L1, L2 et L3) ;

6- Un certificat médical (datant de moins de trois mois) ;

7- Un extrait du casier judiciaire (datant de moins de trois mois) ;

8- Deux photos d’identité ;

9- Un Curriculum Vitae ;

10- Une copie légalisée du relevé de notes de M1 (en cas de demande d’admission en M2) ;

Frais d’étude de dossier : 10 000FCFA non remboursables.

NB : date limite de recevabilité des dossiers de candidatures au plus tard le 30 janvier 2021 à 15h 30 au Service de la Scolarité.

TEL : +235 60 76 10 10 / +235 92 66 08 18 / BP : 5577 N'DJAMENA – TCHAD

Site : www.essget-cef.com Email : contact@essget-cef



Localisation : N’Djaména, 8ème Arrondissement - Ndjari - Avenue Dr NOUCKOURY, non loin de l’Hôpital Moderne