Tchad : l'ESSGET remet des ordinateurs à ses étudiants pour renforcer le numérique

"Avec votre ordinateur, vous communiquerez plus facilement a travers divers réseaux. Vous aurez accès aux informations utiles pour parfaire votre formation et votre culture. Vous aurez tout le temps, tout le confort et toute la capacité de mener sereinement vos activités pédagogiques", a déclaré Djinodji Salomon, directeur général de l'ESSGET.



Selon lui, l'établissement est "toujours déterminé à ajouter une plus-value dans sa palette d'offre de formation". En marge de la cérémonie, I'ESSGET annonce la signature un accord de partenariat avec l'auto-école Relax qui offre une réduction de 37,5% sur le coût de la formation au personnel et aux étudiants de I'ESSGET pour la formation et le recyclage en matière de conduite automobile.



"Pourquoi pas un étudiant, un permis de conduire. Toujours en voulant ajouter un bonus sur la formation des étudiants, les cours de langue arabe seront obligatoires à compter de la rentrée prochaine, avec des programmes d'alphabétisation, de lecture, d'écriture et de traduction pour accompagner la politique du Gouvernement en matière de bilinguisme", a ajouté Djinodji Salomon.



La cerise sur le gâteau est que I'ESSGET est sur le pont de conclure un accord avec I'Université de Reims Champagne-Ardenne pour permettre aux étudiants de poursuivre leurs études de Master en France.