Tchad : l’École Tchadienne de la Gouvernance d’Internet : innovation et sécurité numérique

Dans son discours, la présidente de l'organisation, Tomboye Ibrahim Mahamat, a souligné que l'École Tchadienne sur la Gouvernance de l'Internet est un espace d'apprentissage et d'échange visant à renforcer les capacités des acteurs locaux dans le domaine de la gouvernance de l'Internet.



Elle a ajouté que les formations proposées par l'Ecole aideront à promouvoir l'émergence de leaders tchadiens compétents et engagés dans ce secteur stratégique.



Selon elle, l'École Tchadienne sur la Gouvernance de l'Internet jouera un rôle clé dans l'émergence des futurs experts nationaux, ayant un impact significatif sur la société. Une meilleure gouvernance de l'Internet encouragera l'innovation, renforcera la confiance des utilisateurs et permettra une utilisation plus responsable et sécurisée de l'Internet.



Abakar Adoum Youssouf, représentant du président de House of Africa, a rappelé l'importance fondamentale des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'ère moderne, façonnant chaque aspect de notre vie quotidienne.



Il a souligné que cette édition promet d'être exceptionnelle avec la participation d'intervenants de renommée internationale.



Ali Sidick Adam, directeur général de l'Agence de Développement des Technologies de l'Information et de la Communication (ADETIC), a expliqué que l'objectif principal de l'École Tchadienne de la Gouvernance de l'Internet est de rapprocher les Tchadiens des outils numériques et de maîtriser l'écosystème global de l'Internet.



L'ADETIC vise à offrir des opportunités pour identifier les questions nationales en matière de politique de gouvernance de l'internet au Tchad.



Enfin, Hissein Brahim Abdelkerim, secrétaire général du ministère des Télécommunications et de l'Économie numérique, a évoqué les objectifs spécifiques de l'école, tels que favoriser l'inclusion numérique des citoyens et susciter des vocations dans le domaine de l'utilisation de l'Internet.

Il a souligné que l'École ne se limite pas aux aspects techniques, mais abordera également les dimensions éthiques, juridiques et sociétales de la gouvernance de l'internet.