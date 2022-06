Tchad : l’École professionnelle des techniques industrielles forme la jeunesse à Moundou

L’inspecteur départemental de l’éducation du Lac Wey, Dibo Robert a lancé officiellement le 7 juin les épreuves des examens de sortie de l’Ecole Professionnelle des Techniques Industrielles (EPTI) de Moundou session de juin 2022. Ce sont 27 jeunes en formation dont 17 qui sont arrivés à terme dans 4 spécialités à savoir : la mécanique auto, la couture, l’électricité bâtiment et l’énergie photovoltaïque. Ils seront évalués durant les 4 jours.



Prenant la parole à l’entame, le directeur technique de l’EPTI, Mbaïssissem Mbaïlaï Aubin, a souligné que se faire former dans une institution professionnelle a toujours été un choix à la fois excitant et important pour l’éducation et la carrière future de tout individu.



Pour lui, son institution offre cette opportunité aux jeunes des deux sexes scolarisés et déscolarisés de tous les horizons. Aux apprenants, il demande de redoubler de courage et de sang froid afin de bien traiter les épreuves pour les franchir sans ambages car, tout est tiré de ce qui leur a été enseigné.



Lançant officiellement les épreuves, l’inspecteur départemental de l’éducation de Lac Wey, Dibo Robert a encouragé les candidats à donner le meilleur d’eux afin de franchir cette étape importante qui leur ouvrira la porte vers la vie active.