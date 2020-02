TCHAD Tchad : l’Eglise Fraternelle Luthérienne va célébrer son centenaire

Le président de l’EFLT a fait lundi matin au siège du SYNOD à Pala, un point de presse relatif à la célébration du centenaire de l’Eglise Fraternelle Luthérienne au Tchad et de son entrée dans le pays.



Ce point de presse intervient au moment où toute la communauté chrétienne luthérienne au Tchad s’active pour célébrer le centenaire de l’entrée au Tchad de l’Evangile, parole de Dieu, à travers L’Eglise Fraternelle Luthérienne au Tchad (EFLT), fruit de la mission mondiale de l’Eglise fraternelle luthérienne d’Amérique.



Face à la presse locale, le révérant pasteur Souina Potifar a rappelé que l’Eglise Fraternelle Luthérienne d’Amérique est née en 1900, suite à un mouvement de réveil qui a provoqué une deuxième réforme à l’intérieur des églises luthériennes. Selon lui, la traduction convenable est l’Eglise des frères Luthériens.



Pour ce centenaire, Le thème retenu pour célébrer ce grand évènement commémoratif est « Sois Fidèle jusqu’à la mort » tiré du livre d’Apocalypse 2 :10. L’objectif visé à travers la célébration du centenaire de l’Eglise Fraternelle Luthérienne au Tchad et de l’entrée de l’Evangile dans notre pays est de « rendre grâce à Dieu pour le parcours de l’Eglise depuis 1920 », informe t-il.



Le président de l’EFLT de poursuivre que la célébration de cet évènement marquera une étape décisive dans l’histoire de l’Eglise au Tchad. C’est l’opportunité de dresser le bilan de 100 ans d’existence de l’Eglise, une occasion de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru jusque-là, en vue de scruter l’avenir avec sérénité. Il s’agit d’édifier le corps de Christ afin de pérenniser les acquis de la mission par le développement holistique durable, martèle le Pasteur Souina.



Pour lui, l’Eglise Fraternelle Luthérienne au Tchad fait de la proclamation de l’Evangile en tout lieu et en tout temps jusqu’au retour de Jésus Christ, son crédo. Car l’homme sans Jésus Christ est voué à la perdition. Il faut donc les chercher, les gagner et les ramener au Seigneur. Cette proclamation se traduit par l’évangélisation et la mission ; l’édification et la formation de tous les membres ; la dénonciation et le refus de l’injustice sociale ainsi que le témoignage par les œuvres sociales relève le pasteur.



L’Eglise Fraternelle Luthérienne au Tchad dont les fondements reposent sur Jésus Christ connait depuis sa création, une croissance forte soutenue, entrainant la création et l’opérationnalisation de nombreux lieux de culte. Cette croissance fait appel à de grands défis dont l’un des plus importants est celui de la formation des responsables de qualité et en quantité suffisante en vue de l’édification du Corps de Christ suivant l’inspiration du Saint Esprit. La formation des responsables leaders n’est pas seulement une option mais une exigence pour la survie de l’Eglise. Il s’en suivra la mise en œuvre de stratégies ciblées pour atteindre tous les recoins du pays, ajoute le pasteur dans son point de presse.



La célébration de 100 ans d’existence de l’Eglise Fraternelle Luthérienne au Tchad se déroule dans un contexte marqué par la poussée de l’extrémisme violent et du fanatisme religieux. L’histoire des espaces sous-régionaux incluant le territoire tchadien, reste caractérisé par des conflits politiques et communautaires, de plus en plus violents, déplore t-il.



Ainsi, le contexte sociopolitique, économique et spirituel de l’Afrique actuelle constitue une interpellation pour l’Eglise qui doit jouer sa partition dans la transformation positive de la société, à l’aide de la parole de Dieu, poursuit Souina Potifar.



"Mais comment l’Eglise peut-elle remplir sa mission si en son sein, subsistent des conflits d’intérêts, de leadership et des querelles intestines ? S’il est vrai que ces crises trouvent leur explication dans l’histoire même des églises, nous croyons que le manque de vison inspiré et le déficit d’appropriation des fondements bibliques constituent l’une des causes de la situation actuelle. Face à cette situation nous lançons un appel vibrant à toutes les confessions religieuses pour un réveil spirituel afin de sauvegarder la paix, la cohésion sociale dans notre pays", souligne-t-il.



La célébration du centenaire de l’EFLT et de l’entrée de l’Evangile se veut une tribune où les fidèles des Eglises du Tchad en général et ceux de l’EFLT en particulier se donnent rendez-vous pour adorer l’Eternel Dieu. Il s’agit également de tirer, à la lumière de la parole de Dieu, les leçons utiles en vue des perspectives plus grandes à la gloire du Dieu vivant.



Le choix de la ville de Léré pour abriter l’évènement est dicté par l’histoire même de l’Eglise Fraternelle Luthérienne au Tchad et des débuts de la propagation de l’Evangile au Tchad. En effet, la ville de Léré est le site pionnier et historique de l’Eglise au Tchad, ayant été la porte d’entrée de l’Evangile sur le territoire tchadien.





