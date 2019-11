Tchad : l'Egypte débloque 5 millions $ pour la construction de la succursale de l'université d'Alexandrie

Tchad - La branche de l'Université d'Alexandrie à N'Djamena a organisé jeudi une réception pour les nouveaux étudiants de la branche. La cérémonie a eu lieu en présence notamment de professeurs de l'Université de N'Djamena, du directeur de la coopération internationale à l'Université de N'Djamena, des membres du corps professoral de l'Université d'Alexandrie affectés à la branche de N'Djamena et des étudiants.



Le directeur général de la branche, Mohamed Bahey Eldin, a souhaité la bienvenue aux nouveaux étudiants et à tous les participants. Il a salué les relations profondes qui unissent l'Université de N'Djamena à l'Université d'Alexandrie depuis près de 12 ans, soulignant que les relations communes connaissent actuellement une période de prospérité et d'échanges sans précédent depuis la création de la branche.



Il a révélé que le ministère égyptien des Finances a finalement approuvé le transfert de 5 millions de dollars américains pour financer la première phase de la construction de la succursale. Les travaux de construction devraient commencer dans les prochaines semaines.



Il a souligné la contribution de l'Université d'Alexandrie au développement, notamment grâce à la sortie de 100 diplômés des facultés d'agriculture et de médecine vétérinaire, arabe et française, contribuant jusqu'à présent efficacement au marché du travail.



Le directeur de la coopération internationale à l'Université de N'Djamena, s'est félicité du rôle de la branche de l'université d'Alexandrie en aux besoins de la société tchadienne, notamment avec l'ouverture des facultés d'agriculture et de médecine vétérinaire.



Il a ajouté que l'accord de coopération avec l'Université d'Alexandrie sera modifié pour ouvrir les facultés d'éducation et d'économie à l'avenir.



À la fin de la cérémonie, le Dr Mohamed Bahey El-Din a distribué des certificats d’honneur de l’Université d’Alexandrie aux professeurs et aux chargés de cours de l’Université de N'Djamena et a honoré les premiers étudiants de la dernière année universitaire.



En février 2010, l'ex-recteur de l’Université de N’Djaména, M. Malloum Soultan et l'ex-directeur de la Planification du Ministère de l’Enseignement supérieur, Dr. Zakaria Fadoul Kitir ont signé un accord avec l’Université d’Alexandrie pour l'ouverture d'une faculté d'agriculture à N'Djamena.