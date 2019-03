Tchad : l'Etat déterminé à bancariser toutes ses recettes

Une mission du ministère des Finances et du Budget, conduite par un inspecteur du Trésor public, a organisé une formation des trésoriers provinciaux et chefs d'agences des banques de la zone Est sur la vulgarisation des recettes de l'Etat, le mercredi 20 mars à Abéché, dans la province du Ouaddaï.



Les agents d'Am Djarass, Mongo et Abéché se sont réunis au siège de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC). Une trentaine de responsables en charge des finances publiques ont pris part à cette formation axée sur la bancarisation des recettes de l'Etat.



Les deux volets principaux de la formation sont la convention relative à la domiciliation des recettes de l'Etat et la comptabilisation des recettes banalisées. "La convention est appliquée mais les parties (régies financières et banques) ne sont pas bien informées. Chacun doit savoir au clair ses obligations dans l'application de la convention", a relevé l'Inspecteur du Trésor public, Mbairari Barry Henri.



Depuis le 1er mars 2018, le ministère des Finances et du Budget est passé à la bancarisation de toutes les recettes de l'Etat.



Le ministère des Finances et du Budget a signé une convention avec les banques commerciales exerçant au Tchad afin de renforcer la sécurisation et la non-déperdition des recettes de l'Etat.